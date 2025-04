Cerca di dirottare aereo in Belize, ucciso da uno dei passeggeri

Dopo aver sorvolato la costa vicino a Belize City, con il carburante quasi esaurito, l'aereo è atterrato all'aeroporto internazionale Philip Goldson. Taylor è stato dichiarato morto in un ospedale locale e il passeggero accoltellato è in condizioni critiche. La polizia ha aperto un'indagine sui motivi del dirottamento: il commissario di polizia del Belize, Chester Williams, ha affermato che in precedenza a Taylor, secondo alcune fonti un veterano di guerra, era stato rifiutato l'ingresso nel Paese.