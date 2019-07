Belgrado, si invaghisce dell'hostess e per non farla partire lancia un allarme bomba

Si era invaghito di una hostess in servizio su un volo Lufthansa in partenza dall'aeroporto di Belgrado per Francoforte tanto da far scattare un allarme bomba pur di non farla partire. Il 65enne Zoran N., infatti, dopo che l'assistente di volo aveva rifiutato di uscire a cena con lui, ha optato per una soluzione "estrema": fare una telefonata anonima che segnalava la presenza di una bomba a bordo dell'aereo.