Belgrado, poliziotto aggredito davanti all'ambasciata d'Israele: ucciso il responsabile | Le autorità: "E' un atto di terrorismo"

A compiere l'attentato è stato il 25enne Milos Zujovic, con il nome religioso di Salahudin. Lo ha detto il ministro Dacic, aggiungendo che si tratta di un convertito all'estremismo islamico originario di Mladenovac, cittadina a sud di Belgrado. Il giovane, ha aggiunto Dacic, viveva a Novi Pazar, la città del sudovest della Serbia capoluogo del Sangiaccaro, regione a maggioranza di popolazione musulmana. Il ministro ha detto che sono in corso controlli e perquisizioni in vari luoghi per far luce sui contatti dell'uomo.