Il Belgio ha ufficialmente abbandonato i piani per chiudere le centrali nucleari, con il parlamento che ha votato per eliminare un impegno preso due decenni fa e per permettere la costruzione di nuovi reattori. I parlamentari a Bruxelles hanno sostenuto il piano del nuovo governo guidato dai conservatori per far ripartire il settore nucleare nazionale, con 102 voti a favore, 8 contrari e 31 astenuti.