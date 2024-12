Belgio, pensione e congedi di maternità anche ai lavoratori del sesso

Gli oppositori sostengono che la legge non sia in grado di affrontare completamente lo stigma e i rischi legati al mestiere, soprattutto per le lavoratrici del sesso prive di documenti. Le tutele non coprono il lavoro da casa o attività come lo spogliarello e la pornografia. L’Unione belga delle lavoratrici del sesso ha descritto la legge come “un enorme passo avanti, che pone fine alla discriminazione legale contro le lavoratrici del sesso”. Ma ha affermato che le regole potrebbero “essere strumentalizzate” per ridurre o eliminare il lavoro sessuale. E aggiunge: “Vediamo già alcuni comuni nascondersi dietro le parole “sicurezza” e “igiene” per promulgare regolamenti locali molto rigidi che rendono il lavoro sessuale quasi impossibile sul loro territorio”. Alcune organizzazioni femministe hanno criticato duramente la nuova normativa. Quando il disegno di legge è stato pubblicato nel 2023, il Consiglio delle donne francofone del Belgio ha affermato che sarebbe stato “catastrofico” per le ragazze e le vittime della tratta. "Accettare che la prostituzione esista e che dobbiamo proteggere i lavoratori significa accettare questa violenza sessista e non combatterla", ha detto al quotidiano belga Le Soir il capo dell'organizzazione.