Belgio, arrestato sospetto complice dell'attentatore di Bruxelles

La polizia ha convalidato la misura cautelare per Lamjed K, di 44 anni, tunisino. L'uomo, sospettato di essere "collegato all'arma utilizzata durante l'attacco" da parte di Abesalem Lassoued, è accusato di "omicidio e tentato omicidio in contesto terroristico e di partecipazione alle attività di un'organizzazione terroristica".

E' stato convalidato in Belgio l'arresto di un uomo sospettato di essere il complice dell'autore dell' attentato del 16 ottobre a Bruxelles , in cui hanno perso la vita due svedesi.

Il 44enne tunisino era stato fermato mercoledì durante perquisizioni effettuate dalla polizia belga a Tongeren e a Tervuren. Sempre mercoledì due uomini sono stati incriminati da un giudice di Parigi per associazione terroristica e complicità nell'omicidio dei due tifosi di calcio svedesi e posti in custodia cautelare.

L'attentato di Bruxelles si era verificato tre giorni dopo l'attacco al liceo di Arras, in Francia, in cui un ex-studente della scuola di nome Mohammed Mogouchkov aveva assassinato un insegnante di nome Dominique Bernard, gridando "Allah Akbar". L'aggressore in questo caso era stato precedentemente segnalato alle autorità francesi come un individuo a rischio di radicalizzazione.