Beirut, l'Onu: "Servono 117 milioni di dollari in tre mesi"

Al Libano serviranno 117 milioni di dollari nei prossimi tre mesi per rispondere alla crisi generata dall'esplosione a Beirut. Lo ha stabilito l'Onu in una bozza dell'Emergency response framework. In particolare, ci vogliono subito 66,3 milioni di dollari per le strutture sanitarie che hanno accolto i feriti, per i rifugi d'emergenza per gli sfollati, per le organizzazioni che distribuiscono il cibo e gestiscono la prevenzione anti-Covid.