Becciu: "Papa Francesco mi ha rinnovato stima e fiducia"

Il cardinale Angelo Becciu è stato ricevuto in udienza da Papa Francesco.

"Abbiamo avuto un colloquio molto cordiale e sereno e il Santo Padre mi ha rinnovato la sua stima e la sua fiducia, come accade ormai da tempo. Ogni incontro con lui per me è motivo di grande gioia", ha riferito il porporato "reintegrato" dallo stesso Bergoglio nell'agosto 2022 dopo le dimissioni imposte in seguito allo scandalo finanziario relativo all'acquisto di un palazzo a Londra.