Battaglione Azov: "C'è piano militare per liberare combattenti Azovstal"

Esiste una via militare per sbloccare la situazione dell'acciaieria di Azovstal dove restano assediati dall'esercito russo gli ultimi combattenti ucraini a Mariupol.

Lo ha detto il responsabile dell'intelligence del reggimento nazionalista Azov Ilya Samoilenko, tra i difensori dell'impianto siderurgico, in un'intervista a Sky News. "È possibile farlo con mezzi militari o con mezzi politici. Noi possiamo dire come farlo con le armi, ma ovviamente le informazioni su queste operazioni sono riservate", ha spiegato Samoilenk, soprannominato Cyborg dai media ucraini per via del braccio in titanio e l'occhio di vetro.