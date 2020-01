"Basta turisti ubriachi", le Baleari bandiscono gli happy hours

Vogliono porre fine a quello che chiamano "turismo ubriaco", e così le Baleari hanno vietato gli happy hours e le offerte di bevande alcoliche illimitate in alcune delle più famose località turistiche. Lo ha annunciato il governo delle isole spagnole (che includono Ibiza, Minorca e Maiorca): metterà in atto i divieti per cinque anni in alcuni dei luoghi più gettonati come Arenal, Sant Antoni de Portmany e Magaluf.