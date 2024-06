Barcellona, volano i prezzi delle case: stretta su B&B e affitti brevi

Nello specifico, il suo piano consiste nel proposito di non rinnovare le licenze per uso turistico degli appartamenti attualmente vigenti, che hanno come scadenza novembre 2028. "Così verranno re-immesse sul mercato 10mila case in soli 5 anni". Il passo annunciato nella città catalana, pur accolto con scetticismo da opposizioni e collettivi per la difesa del diritto alla casa e definito "populista" dagli imprenditori del settore interessato, è il più deciso sinora compiuto da un grande comune in Spagna per affrontare il problema. Nelle ultime settimane, tuttavia, anche altre città hanno annunciato limiti alla concessione di licenze per B&B e affitti brevi: è il caso di Madrid, Palma di Maiorca, Valencia e Malaga. Del resto, segnali di malcontento per l'impatto del turismo di massa sulla vita dei residenti sono emersi recentemente in alcune delle zone più visitate in Spagna, che solo nei primi quattro mesi del 2024 ha già accolto 24 milioni di visitatori: alle Canarie e alle Baleari, per esempio, ci sono state manifestazioni di piazza per denunciare fenomeni come "affitti insostenibili", "ingorghi stradali continui" e difficoltà di accesso ai servizi pubblici.