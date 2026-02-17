Barcellona, incendio in un palazzo: cinque morti

Cinque persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite a seguito di un incendio scoppiato in un edificio a Manlleu, a nord-est di Barcellona. Ne danno notizia i media iberici. Il rogo sarebbe divampato in un ripostiglio adibito ad abitazione sul tetto di un palazzo a cinque piani. Per motivi ancora sconosciuti, hanno dichiarato i vigili del fuoco, le persone che si trovavano all'interno non sono riuscite a scappare e sono morte. L'unità di investigazione della polizia catalana, con il supporto di alcune pattuglie di sicurezza cittadina, sta indagando sulle cause dell'incendio. Tre delle quattro persone ferite sono state dimesse dopo aver ricevuto assistenze nelle ambulanze, mentre la quarta ha rifiutato il trasferimento in un centro ospedaliero.