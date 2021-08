Barack Obama ci ripensa: niente mega party per il compleanno

Le polemiche, poi il passo indietro. Barack Obama ci ha ripensato: non ci sarà nessun mega party per festeggiare i suoi 60 anni compiuti il 4 agosto. Dopo le polemiche legate all'aumento dei contagi Covid , l'ex presidente degli Stati Uniti ha deciso di cancellare la grande festa sull'isola di Martha's Vineyard con circa 700 persone tra invitati e personale di servizio. I festeggiamenti saranno limitati a familiari e amici stretti.

Il mega party con 700 invitati - La grande festa, con la presenza di diverse celebrity tra cui Oprah Winfrey e George Clooney, era prevista per il fine settimana nella proprietà che gli Obama hanno acquistato sull'isola dei vip nel 2019. Agli ospiti era stato chiesto il vaccino e un test Covid negativo per partecipare.

Le polemiche - Diversi utenti web, ma anche vari funzionari pubblici, hanno accusato Obama di essere "un super untore", sostenendo che la festa rischiava di diventare un nuovo focolaio, proprio mentre i centri per il controllo delle malattie tornano a riproporre le mascherine, il distanziamento e tutte quelle precauzioni necessarie a limitare i contagi provocati dalla variante Delta.

Il passo indietro - "A causa della crescente diffusione della variante Delta la scorsa settimana, il presidente e la signora Obama hanno deciso di ridimensionare in modo significativo l'evento, limitandolo alla famiglia e gli amici intimi" ha detto Hannah Hankins, portavoce dell'ex presidente al New York Times, spiegando così la scelta di Obama.

Gli auguri social di Michelle - E proprio dalla famiglia, in particolare dalla moglie Michelle, arrivano sui social gli auguri di buon compleanno. "Di tutti i tuoi successi, so che essere un padre presente e amorevole per le nostre ragazze li supera tutti" ha scritto l'ex first lady, condividendo una foto di famiglia. "Grazie per non aver mai permesso al peso del mondo di ostacolare l'essere un marito e un padre meraviglioso. Buon 60° compleanno".