Usa, Obama compie 60 anni: è polemica sul mega party con 700 invitati

Il 4 agosto Barack Obama compirà 60 anni, ma sulla festa di compleanno che l'ex presidente degli Stati Uniti starebbe preparando è già scoppiata una polemica . Secondo quanto riportano i quotidiani Axios e The Hill, gli invitati che si recheranno nella residenza estiva degli Obama nell'isola Martha's Vineyard, in Massachusetts, sarebbero circa 700.

Dallo staff di Obama arrivano, però, dei chiarimenti. Gli ospiti, tra cui George Clooney e Oprah Winfrey, saranno tutti vaccinati e il party si svolgerà all'aperto. La Casa Bianca, intanto, ha specificato che l'attuale presidente Usa, Joe Biden, non sarà presente.

Non è la prima volta che Obama organizza feste in grande per il compleanno. Quando ha compiuto 55 e 50 anni ha organizzato party alla Casa Bianca con ospiti come Jay-Z, Stevie Wonder, Tom Hanks, Chris Rock, Ellen DeGeneres, Paul McCartney.