Londra, Banksy si traveste da sanificatore e porta i "ratti" nella metro

Armato di tuta e materiale per la sanificazione, Banksy ha colpito ancora. Il misterioso artista del graffito ha portato i suoi famosi " ratti " in un vagone della metropolitana di Londra . Topi che starnutiscono senza indossare la mascherina o che la utilizzano come paracadute. Il writer, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe l'alter ego di Robert Del Naja (cantante dei Massive Attack), ha voluto lanciare un messaggio contro chi non rispetta le norme di sicurezza anti-Covid.

Sui suoi canali social, per la prima volta è spuntato anche un video in cui l'artista mostra il momento in cui le opere sono state create, con tanto di sguardo confuso di un passeggero della carrozza.

Sul finale della clip, viene mostrato il titolo della creazione, un gioco di parole tratto dalla canzone Tubthumping dei Chumbawamba: "I get lockdown, but I get up again"