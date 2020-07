Banksy, i "ratti" cancellati a tempo di record dalla metropolitana di Londra

Vita breve per i celebri "ratti" del writer Banksy. L'ultimo lavoro dell'artista misterioso, annunciato da un video sul suo profilo Instagram, sarebbe già scomparso dalla metropolitana di Londra. A darne la notizia è proprio la Transport of London, società che gestisce il trasporto nella capitale inglese. Secondo la Tfl, il disegno è stato "cancellato inconsapevolmente dagli addetti alle pulizie". Un epilogo con un pizzico di ironia, visto che Banksy stesso si era travestito da addetto alla sanificazione per realizzare l'opera, intitolata "If you don't mask, You don't get".