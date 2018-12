Banksy, gli auguri di Natale con un bimbo e un cassonetto in fiamme

Un bimbo che canta sotto un cielo grigio, una bocca aperta e rivolta verso l'alto a voler assaggiare quei puntini bianchi che gli cadono sulla testa, sembrano fiocchi di neve, come da classica cartolina di Natale. La voce innocente resta, ma l'immagine cambia e svela il lato oscuro della nuova opera-denuncia di Banksy, postata in un video sulla sua pagina Instagram. Nessun quadretto da Marry Christmas: il murales dell'artista di Bristol apparso nella notte di martedì nella zona di Taibach a Port Talbot nel Galles, non lontano dalla sua città, sui due lati angolari di un muro sberciato di un garage di proprietà di Ian Lewis, operaio siderurgico, racconta un’altra storia.