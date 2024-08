Bangladesh, sciolto il Parlamento | Il premio Nobel Yunus verso la guida del governo

Dopo giorni di scontri e tensione, il presidente del Bangladesh Mohammed Shahabuddin ha sciolto il parlamento per far posto alla formazione di un governo provvisorio. Lo riporta il Dhaka Tribune che fa riferimento a un comunicato stampa in cui si legge che il parlamento è stato sciolto in base alla decisione presa durante un incontro tra il presidente Shahabuddin, i capi delle tre forze armate, i leader di vari partiti politici, i rappresentanti della società civile e i leader del movimento Studenti contro la discriminazione.