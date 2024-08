Bangladesh, pugno di ferro contro le proteste anti-governo: oltre 90 i morti, centinaia i feriti

Sono centinaia di migliaia i manifestanti e gli studenti scesi in piazza annunciando una campagna di disobbedienza civile per chiedere le dimissioni del primo ministro Sheikh Hasina, eletta per un quarto mandato consecutivo a gennaio in un voto boicottato dalle opposizioni. Ma l'impatto con le forze di sicurezza è stato drammatico. I violenti scontri a colpi di bastoni e coltelli da una parte e proiettili veri dall'altra hanno causato un vero e proprio bagno di sangue.