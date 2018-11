15 novembre 2018 09:35 Bangkok, a 13 anni muore durante un incontro di Thai boxe Anucha Thasako combatteva da quando aveva 8 anni. È deceduto a causa di unʼemorragia cerebrale dopo essere stato colpito da una serie di pugni alla testa

Aveva 13 anni, combatteva da quando ne aveva 8. In Thailandia era considerato un campione di Muay Thai, arte marziale anche nota come boxe thailandese. Anucha Thasako è morto sul ring, mentre disputava il suo 170esimo incontro, disputato per beneficienza, in una città vicina a Bangkok. Colpito da una raffica di pugni alla testa che gli hanno causato un’emorragia cerebrale e dalla quale non si è mai ripreso.

Anucha Thasako, noto nel settore con lo pseudonimo Phetmongkol Sor Wilaithong, è stato portato all’ospedale, ma non ha mai ripreso conoscenza ed è stato dichiarato deceduto due dopo giorni il suo ricovero. L’assenza di protezioni alla testa è stata fatale per il baby boxer. Secondo quando dichiarato dai media locali, il tredicenne, orfano e adottato da uno zio, era stato spinto dai parenti a combattere. In Thailandia è comune vedere bambini molto piccoli salire sul ring. Tramite i match di Mauy Thai, infatti, i ragazzi possono contribuire economicamente al sostentamento della famiglia. In ogni incontro c’è una somma di denaro messa in palio. Con quei soldi Anucha si pagava gli studi. Durante i funerali del ragazzo suo zio, Aphichati Wannaphakdi, all’AFP ha detto di non essere arrabbiato né con l’arbitro, né con il ragazzo: “Succede nello sport”, ha detto l’uomo.

Il suo stesso avversario, un 14enne thailandese, ha affermato di non voler smettere di combattere perché, dichiara: “Ho bisogno di guadagnare per andare a scuola”. E mette all’asta i pantaloncini del match dove ha perso la vita Anucha, per aiutare, anche, la famiglia del suo sfidante.