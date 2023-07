Bambino scomparso in Francia, polizia: "Forse travolto da una mietitrebbia"

Al momento della scomparsa, il piccolo Émile si trovava dai nonni a Haut-Vernet , una frazione alpina a sud di Grenoble. Improvvisamente si sono perse le sue tracce. Scattato l'allarme, sono subito iniziate le ricerche. Ma finora non si è trovata alcuna traccia. La polizia ha perquisito venti case, senza risultato. Sono state anche escluse le ipotesi più fantasiose, come quella che il bambino potesse essere stato catturato da un lupo o da un uccello rapace.

Ora la polizia indaga su uno scenario terribile. Il piccolo Émile potrebbe essere stato travolto da una macchina agricola. Una ipotesi che, secondo i contadini della zona, non sarebbe inverosimile. "A volte troviamo cervi uccisi dalle mietitrebbie", ha spiegato uno di loro a BFMT, "il piccolo potrebbe essere finito nell'erba alta ed essere stato colpito da una macchina agricola. Sarebbe terribile".

Sospese le ricerche nei campi

Dopo la scomparsa, le ricerche di Émile in campagna sono andate avanti per quattro giorni. Centinaia di gendarmi, poliziotti e volontari hanno setacciato campi e arbusti, il territorio è stato perlustrato anche dall'alto. Poi le ricerche nei campi sono state sospese. "L'indagine giudiziaria sulle cause della scomparsa proseguirà", hanno fatto sapere gli investigatori, "stiamo analizzando la notevole mole di informazioni ed elementi raccolti negli ultimi giorni".