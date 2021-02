Bahamas, sopravvivono su isola deserta per 33 giorni mangiando cocco e ratti: salvati tre cubani

Disavventura a lieto fine per tre cubani, due uomini e una donna, che per 33 giorni sono sopravvissuti mangiando cocco, molluschi e ratti dopo aver fatto naufragio sull'isola deserta dell’arcipelago delle Bahamas, Anguilla Cay. La Guardia Costiera americana li ha infatti messi in salvo durante un'operazione di controllo di routine. I tre naufraghi sono stati avvistati dall’elicottero mentre cercavano di attirare l'attenzione sventolando una bandiera improvvisata.