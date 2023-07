Casa Bianca preoccupata: Baghdad non ha difeso l'ambasciata svedese

Dopo l'assalto all'ambasciata svedese a Baghdad, la Casa Bianca si è detta "profondamente preoccupata per il fatto che le forze irachene non siano intervenute" per fermare l'attacco.

"Nessuna sede diplomatica al mondo dovrebbe essere oggetto di attacchi", ha sottolineato il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing con la stampa.