Azovstal, Putin: ok corridoi umanitari, ma combattenti si arrendano

"La Russia è pronta a garantire un'uscita sicura dei civili dall'acciaieria Azovstal di Mariupol, ma i militari nello stabilimento devono arrendersi".

Lo ha detto il leader del Cremlino, Vladimir Putin, in una telefonata con il premier israeliano Naftali Bennett. Mosca aveva annunciato una tregua di tre giorni per evacuare i civili rimasti nello stabilimento, ma secondo i militari ucraini l'esercito russo non l'ha rispettata.