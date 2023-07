Azerbaigian: "Russia inadempiente sul Nagorno-Karabakh"

L'Azerbaigian ha accusato la Russia di non aver adempiuto ai suoi obblighi ai sensi dell'accordo di cessate il fuoco mediato da Mosca del 2020 per porre fine ai combattimenti con l'Armenia per il controllo della regione del Nagorno-Karabakh.

"La parte russa non ha assicurato la piena attuazione dell'accordo nel quadro dei suoi obblighi", ha affermato il ministero degli Esteri di Baku, aggiungendo che Mosca "non ha fatto nulla per impedire" che le forniture militari dell'Armenia raggiungessero le forze separatiste nell'irrequieta enclave.