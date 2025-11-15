Giallo a Istanbul, morti madre e due figli in vacanza per un sospetto avvelenamento

Le autorità turche stanno indagando su un sospetto avvelenamento che ha provocato la morte di una madre e dei suoi due figli piccoli, cittadini turco-tedeschi in vacanza a Istanbul. La famiglia aveva accusato un forte malessere dopo aver consumato alcuni piatti di street food in una zona molto frequentata del quartiere di Ortakoy. Trasportati d'urgenza in ospedale, i bambini, di tre e sei anni, sono morti il giorno successivo al ricovero, mentre la madre è deceduta due giorni dopo, secondo quanto riferito dal ministro della Giustizia. Il padre è ricoverato in condizioni critiche. Nel frattempo, l'hotel in cui alloggiavano è stato evacuato e tutti gli ospiti sono stati trasferiti in altre strutture per consentire le operazioni di sicurezza e le verifiche degli inquirenti.