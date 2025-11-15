Giallo a Istanbul, morti madre e due figli in vacanza per un sospetto avvelenamento

L’hotel dove le vittime alloggiavano è stato evacuato dopo il sospetto avvelenamento che ha coinvolto una famiglia turco-tedesca. Sette persone arrestate
Le autorità turche stanno indagando su un sospetto avvelenamento che ha provocato la morte di una madre e dei suoi due figli piccoli, cittadini turco-tedeschi in vacanza a Istanbul. La famiglia aveva accusato un forte malessere dopo aver consumato alcuni piatti di street food in una zona molto frequentata del quartiere di Ortakoy. Trasportati d'urgenza in ospedale, i bambini, di tre e sei anni, sono morti il giorno successivo al ricovero, mentre la madre è deceduta due giorni dopo, secondo quanto riferito dal ministro della Giustizia. Il padre è ricoverato in condizioni critiche. Nel frattempo, l'hotel in cui alloggiavano è stato evacuato e tutti gli ospiti sono stati trasferiti in altre strutture per consentire le operazioni di sicurezza e le verifiche degli inquirenti.
La famiglia aveva trascorso la serata di mercoledì nel vivace quartiere di Ortakoy, una zona affacciata sul Bosforo molto frequentata dai turisti per le numerose bancarelle di street food. Secondo le prime ricostruzioni, dopo aver consumato alcuni piatti molto popolari nella zona, tutti i membri della famiglia avevano iniziato ad accusare nausea e dolori addominali. Le condizioni dei due bambini erano rapidamente peggiorate, rendendo necessario il trasferimento in ospedale. Le autorità turche hanno confermato che, allo stato attuale, non esiste ancora un collegamento certo tra il cibo consumato e la successiva intossicazione, e che ogni possibile causa resta aperta.
L'hotel in cui la famiglia soggiornava, situato nel quartiere di Fatih, non lontano dalla penisola storica della città, è stato evacuato per ragioni precauzionali. Tutti gli ospiti sono stati trasferiti in altre strutture, come riportato dalla stampa locale. La decisione è arrivata anche alla luce del ricovero di altri due turisti che alloggiavano nello stesso albergo e che, nella mattinata successiva, hanno accusato nausea e vomito. Le loro condizioni non risultano al momento gravi, ma gli investigatori stanno valutando se vi sia un nesso con l'intossicazione che ha colpito la famiglia turco-tedesca.
Gli investigatori si stanno concentrando anche sugli ambienti dell'hotel. Secondo quanto riferito dal quotidiano Hurriyet, gli inquirenti hanno scoperto che una stanza al piano terra era stata recentemente sottoposta a un intervento di disinfestazione con l'uso di pesticidi. L'obiettivo degli investigatori è stabilire se l'intossicazione possa essere stata causata da un'esposizione accidentale alle sostanze utilizzate nella stanza trattata.
Nel corso delle indagini, la polizia turca ha arrestato un dipendente dell'hotel e due addetti alla disinfestazione, portando a sette il numero complessivo delle persone fermate in relazione all'accaduto. Le autorità stanno effettuando analisi di laboratorio sui pesticidi utilizzati per determinare la loro composizione e verificare eventuali correlazioni con i sintomi riportati dalla famiglia.