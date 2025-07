Almeno 21 persone sono rimaste uccise e altre 34 ferite dopo che un autobus si è ribaltato sulla strada montuosa Firouzabad-Kavar vicino a Shiraz, nella provincia meridionale di Fars, in Iran. La tv di Stato ha detto che gruppi di soccorso sono stati inviati nella zona ma non ha fornito ulteriori dettagli. Gli incidenti stradali sono una delle principali cause di morte in Iran: circa 20mila persone sono morte nel Paese nel periodo compreso tra marzo 2024 e marzo 2025.