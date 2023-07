Usa, non si ferma a stop polizia e travolge pedoni: un morto vicino alla Casa Bianca

Lo riporta la Bbc. L'automobilista era stato fermato dalla polizia per una targa scaduta ma invece di accostare è passato con il semaforo rosso "colpendo più persone che attraversavano sulle strisce". L'uomo è in fuga. La vittima è un uomo di 75 anni. Ferita anche una ragazza di 13 anni.

Una persona è morta dopo che un uomo alla guida di un'auto che non si è fermato a un posto di blocco del Secret Service ha travolto i pedoni vicino alla Casa Bianca .

All'inizio, secondo quanto riferito dal Secret Service, l'uomo ha fatto intendere che avrebbe fermato la macchina ma poi ha accelerato ed è partito con il rosso.

Il bilancio poteva essere molto più grave dal momento che la zona in cui è avvenuto l'incidente è sempre affollata di turisti. Un episodio simile era accaduto nel 2022, quando un'altra auto non si fermò a un posto di blocco travolgendo i pedoni e uccidendo una persona. La polizia arrestò poi Spiro Stafilatos, 35 anni, che è in attesa di processo con l'accusa di omicidio e aggressione aggravata.