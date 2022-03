Auto sulla folla in Belgio, alla guida due cugini siciliani: tra le vittime tre campani

Arrestati due siciliani - Una tragedia soprattutto italiana quella che si è consumata nella cittadina belga: alla guida del veicolo scagliatosi ad alta velocità sulla folla c'era Paolo Falzone, 32 anni, famiglia originaria di Comitini nell'Agrigentino, amante delle corse spericolate come mostrano anche i tanti video postati sui suoi social. Accanto a lui, il cugino Nino di 34 anni. Avevano appena accompagnato a casa un'amica dopo essere stati in discoteca. Entrambi sono stati arrestati, ora si attendono gli esiti degli esami tossicologici. Secondo alcuni quotidiani locali a uno dei due fermati era stata revocata la patente di guida nel 2017, poi restituita.

Le vittime italiane - Nadia Manganaro, sindaco del piccolo comune irpino del quale le vittime Michelina Imperiale, Mario Cascarano e Salvatore Imperiale erano originarie, esprime solidarietà e cordoglio ai familiari. Le tre vittime campane assistevano insieme ad altre duecento persone al raduno delle maschere di Carnevale nel villaggio belga di La Louvière. "Michelina e Mario, marito e moglie, entrambi cinquantenni, e Salvatore Imperiale, fratello di Michelina, non avevano reciso i legami con la terra di origine: ogni anno, nel mese di luglio, in occasione della festa del santo patrono tornavano a Volturara Irpina, dove tuttora vivono familiari e parenti", spiega il sindaco in costante contatto con le autorità belghe per collaborare al ritorno delle salme nel paese d'origine.

"Una festa trasformata in lutto" - A dimostrare vicinanza alle famiglie delle vittime e alla comunità sconvolta dall'accaduto anche il primo ministro belga, il re Philippe con la principessa Elisabeth. Sospese tutte le iniziative del Carnevale.