Austria, si infiltrano nell'aeroporto e rubano l'elicottero del campione olimpico di sci Thomas Morgenstern

L'elicottero, secondo i media tirolesi che hanno riportato la notizia, sarebbe un Robinson R44 che si trovava all'interno di un hangar: secondo la ricostruzione dei fatti, sarebbe decollato poco prima delle due del mattino di lunedì 28 settembre e poi sarebbe sparito nel nulla. Il velivolo appartiene a un imprenditore privato, ma viene gestito dalla compagnia di Morgenstern, campione olimpico nel 2006 e nel 2010, per offrire voli turistici ed esperienze personalizzate. Ad accorgersi del furto sarebbe stato un addetto dell'aeroporto, che in piena notte ha sentito il rumore di un elicottero in decollo e ha lanciato l'allarme.