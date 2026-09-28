Innsbruck, 22enne in arresto cardiaco dopo aver bevuto un infuso di Kratom

Un 22enne ha avuto un arresto cardiaco dopo aver bevuto una tisana a base di Kratom. È successo a Innsbruck, in Austria. Quanto accaduto è stato reso noto da alcuni medici rianimatori. L'episodio rappresenta il primo caso di questo tipo registrato nel Paese e, proprio per questo, è stato documentato e pubblicato sulla rivista scientifica Wiener klinische Wochenschrift da Jonas Dunz e dal suo team di ricerca clinica universitaria. "Riferiamo del primo caso in Austria di arresto cardiaco correlato a un'intossicazione isolata da Kratom in un giovane uomo", hanno spiegato gli autori. "L'analisi tossicologica del sangue ha confermato il sospetto, mostrando concentrazioni nettamente elevate di mitragynina. Sebbene il Kratom sia considerato una sostanza a basso rischio, può provocare effetti collaterali gravi e potenzialmente letali", hanno puntualizzato gli studiosi.