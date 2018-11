Austria, premier Kurz: colonnello forze armate spiava per la Russia

Un colonnello delle forze armate austriache, ora in pensione, è sospettato di avere spiato per la Russia per vent'anni. Lo ha reso noto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, riferendo sulle indagini condotte dalla procura di Stato. Il ministro degli Esteri austriaco, Karin Kneissl, ha cancellato una visita in Russia in programma il 2 e 3 dicembre mentre il suo omologo del Cremlino, Sergei Lavrov, ha detto di essere "spiacevolmente sorpreso".