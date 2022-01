Austria: "Nucleare fonte sostenibile? Pronti a fare causa contro l'Ue"

Ansa

Se i piani della Commissione europea che includono il nucleare e il gas naturale tra le fonti sostenibili per gli investimenti a favore della transizione energetica "verranno attuati in questo modo, faremo causa". Lo ha annunciato il ministro austriaco per il Clima, l'Ambiente e l'Energia, Leonore Gewessler, sottolineando che l'energia nucleare è "pericolosa e non rappresenta una soluzione nella lotta contro la crisi climatica".