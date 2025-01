Austria, il leader del partito di estrema destra filo-Putin incaricato di formare il governo

Il presidente austriaco ha incaricato il leader dell'FPÖ, partito anti-immigrazione e pro-Cremlino, di tenere colloqui per formare una coalizione di governo, aprendo potenzialmente la strada all'estrema destra per guidare il governo dell'Austria per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale. Dopo aver incontrato il leader dell'FPÖ, Herbert Kickl, al palazzo Hofburg di Vienna, Alexander van der Bellen ha affermato che il partito, che ha ottenuto di misura il maggior numero di voti alle elezioni generali di settembre, potrebbe iniziare i negoziati con il conservatore Partito popolare austriaco (ÖVP) per formare un'alleanza di governo.