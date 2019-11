Austria, la casa natale di Hitler diventerà una stazione di polizia

L'edificio di Braunau am Inn, in cui Adolf Hitler è nato e ha trascorso le prime settimane di vita, sarà trasformato in una stazione di polizia: lo hanno annunciato le autorità di Vienna. Il destino di questa struttura del 17esimo secolo è stato oggetto di una lunga disputa. Per decenni, il governo locale lo ha preso in affitto dal suo ex proprietario nel tentativo di fermare i flussi di turismo di estrema destra.

Nel 2016, il governo ha comprato lo stabile con un ordine di acquisto obbligatorio, per un prezzo di 81omila euro.



Da quel momento, il dibattito sul destino dell'ex casa di Hitler si è ulteriormente infittito. Alcuni hanno chiesto che fosse demolita, mentre altri hanno sostenuto che sarebbe dovuta essere utilizzata per opere di beneficenza. La scelta è infine caduta sulla sua trasformazione in una stazione di polizia. Il ministro dell'Interno Wolfgang Peschorn ha affermato che "l'uso futuro da parte della polizia dovrebbe inviare un segnale inconfondibile sul fatto che questo edificio non evocherà mai più la memoria del nazionalsocialismo".



Hitler nacque a Braunau am Inn, dove suo padre era stato inviato per lavoro, il 20 aprile 1889. La sua famiglia rimase in un appartamento nell'edificio per alcune settimane dopo la sua nascita prima di trasferirsi in un altro indirizzo della zona.