Austria, Kurz tira dritto: "Mi difenderò da false accuse"

Ansa

Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz dopo essere stato indagato per corruzione tira dritto "Le accuse sono false, ma proprio perché sono false mi danno la forza per difendermi e per andare avanti" ha detto alla stampa. "E' giusto che la giustizia indaghi contro chiunque - ha aggiunto -, ma la presunzione di innocenza, almeno fino a ieri, è un pilastro della nostra democrazia.