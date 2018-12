Austria, dopo la sosta pipì non ritrova più l'auto: era caduta in un precipizio

Ha posteggiato la macchina per qualche istante in un parcheggio vicino Ausserfern, sulle Alpi austriache in Tirolo, perché aveva bisogno di fare pipì, ma quando è tornato al posteggio non l'ha più trovata. Credendo di avere subito un furto, l'automobilista, un polacco di 52 anni, si è recato dalla polizia a presentare denuncia. La ricostruzione degli agenti, però, è stata diversa: l'auto infatti non era stata rubata, ma aveva fatto un volo di 150 metri.