Austria, diffondono un discorso di Hitler attraverso gli altoparlanti di un treno: due denunciati

Emergono nuovi casi simili

Secondo le Oebb, non si tratta di un caso isolato di hackeraggio: i due sono anche sospettati di essere responsabili di altri due incidenti avvenuti la scorsa settimana sui treni in viaggio da St. Polten a Vienna, in cui le registrazioni sono state riprodotte tramite l'interfono del treno. Non è chiaro se anche queste registrazioni avessero una connotazione nazista. Come riferito dall'agenzia di stampa austriaca Apa, si ritiene che i sospetti abbiano aperto le cabine di interfono dei macchinisti con una chiave di proprietà di tutti i dipendenti del treno, e poi abbiano riprodotto le registrazioni.