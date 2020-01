Austria, accordo di governo tra i Popolari di Kurz e i Verdi: "Intesa eccellente dopo negoziati non facili"

I Popolari austriaci del cancelliere Sebastian Kurz hanno trovato un accordo con i Verdi, dopo mesi di trattative, per la formazione di una coalizione di governo mai realizzata prima. "E' l'eccellente risultato di negoziati non facili", ha sottolineato il leader conservatore dopo aver finalizzato l'intesa a Vienna. Per il leader dei Verdi, Werner Kogler, i due partiti sono riusciti a "costruire ponti per il futuro dell'Austria".