Australia, viene sfigurata dalla grandine per proteggere la figlia neonata

Fiona Simpson, giovane mamma 23enne, si trovava in auto a Nanago, nel Queensland, Australia, con la figlia di appena 4 mesi quando ha iniziato a grandinare. I pezzi di ghiaccio grandi come palline da tennis hanno spaccato i vetri della macchina e la madre ha fatto da scudo con il suo corpo per evitare che la piccola venisse colpita. Solo quando è arrivata in ospedale, la donna si è resa conto delle gravi ferite riportate su braccia, schiena e collo.