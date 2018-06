Australia: turista finisce in un burrone per un selfie, in salvo dopo 6 giorni

Può ritenersi doppiamente miracolata : nel volo che ha fatto ha riportato solo escoriazioni e poi ha resistito a sei giorni e a sei notti in una delle zone più impervie d'Australia. Disavventura a lieto fine per una turista sudcoreana, Joohee Han, 25 anni, che ha osato troppo per un selfie ed è precipitata in un burrone sul Monte Tyson. A proteggerla, nella caduta, lo zaino che aveva in spalla. Le sue urla di aiuto hanno permesso ai soccorsi di trovarla.

Rimasta per 5-6 ore dopo la caduta priva di sensi, quando si è risvegliata, Joohee ha capito che aveva poche speranze di sopravvivenza in fondo a quel burrone. Per dissetarsi ha bevuto l'acqua della parete rocciosa che avrebbe voluto fotografare prima di precipitare. Senza cibo, poi, ha iniziato a gridare con tutte le sue forze, rannicchiandosi tra la vegetazione, finché qualcuno non l'ha sentita e ha chiamato i soccorsi.



E' stata così portata in salvo quasi una settimana dopo l'incidente, grazie all'intervento di un elicottero. "Due giorni ancora così e non ce l'avrebbe fatta", hanno commentato i soccorritori.