Australia, "super nonna" si lancia con il paracadute a 102 anni

Lanciarsi con il paracadute non è esattamente la prima attività che viene in mente quando si pensa a un'anziana di 102 anni. Invece l'australiana Irene O'Shea l'ha fatto davvero: si è buttata da un'altezza di più di 4mila metri. La super nonna ha raggiunto così un nuovo record e l'ha fatto per un fine benefico: raccogliere fondi per curare la malattia del motoneurone di cui è morta sua figlia.