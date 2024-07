In Australia un velivolo EFA 2000 dell'Aeronautica Militare italiana, nel corso di un volo addestrativo sui cieli del Northern Territory, è precipitato al suolo per cause al momento non note. Il pilota si è prontamente eiettato. È in buone condizioni di salute e sta ultimando gli accertamenti medici presso una struttura ospedaliera. Nessun danno ulteriore è stato registrato.