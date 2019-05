Australia, i cittadini protestano in spiaggia a difesa del territorio

Hanno marciato lungo la spiaggia di Willunga per dire basta alle trivellazioni e ai test sismici sul territorio. E' successo in Australia dove, al momento, sono in corso manifestazioni in tutto il sud del Paese. Centinaia di cittadini si sono presi per mano in segno di unione nella protesta. "Trivellare, alla ricerca del petrolio, in un mare pieno di balene è una follia", ha dichiarato la senatrice Sarah Hanson-Young.