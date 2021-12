Australia, gioco gonfiabile si ribalta per il vento: morti 4 bambini

Australia, folata di vento fa ribaltare castello gonfiabile: morti 4 bambini Ansa 1 di 7 Ansa 2 di 7 Ansa 3 di 7 Ansa 4 di 7 Ansa 5 di 7 Ansa 6 di 7 Ansa 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci

Quattro bambini sono morti, e molti altri sono gravemente feriti, dopo che un castello gonfiale si è ribaltato per una folata di vento durante una festa di fine anno in Australia. "Posso tristemente confermare che quattro bambini sono morti - ha detto la polizia dello Stato della Tasmania -, altri quattro sono in condizioni critiche e uno in condizioni gravi".