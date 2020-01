Australia, dopo gli incendi scatta l'emergenza temporali

Non cessa l'emergenza clima in alcuni Stati dell'Australia dove, dopo i devastanti incendi, scatta l'allarme per le piogge torrenziali. E' quanto riferisce la Bbc spiegando che l'area più colpita è quella di Victoria, dove l'ufficio meteo ha lanciato un'allerta temporali e inondazioni per i prossimi tre giorni, mentre restano attivi ancora 14 incendi. Situazione difficile anche che New South Wales, con 69 roghi ancora non domati.