Australia, le trovano un verme vivo di 8 centimetri nel cervello: la donna soffriva di amnesie e depressione

Come raccontato dal The Guardian - e come pubblicato sulla rivista Emerging Infectious Diseases - secondo gli scienziati si tratta del primo caso al mondo di ritrovamento di questo tipo di parassita negli esseri umani (nella foto del Guardian l'esito della risonanza magnetica, ndr).

La 64enne australiana erano anni che soffriva: a inizio 2021 era stata ricoverata per tre settimane a causa di dolori addominali, diarrea, tosse secca costante, febbre e sudorazione notturna. Ma era dal 2022 che soffriva soprattutto di depressione e perdita di memoria. Una volta rivoltasi all'ospedale di Camberra, ecco la scioccante scoperta grazie a una risonanza magnetica voluta dal neurochirurgo. Nemmeno lui, però, poteva credere a quanto realmente era accaduto alla paziente. L'Ophidascaris robertsi, infatti, è un nematode che si trova nei pitoni.