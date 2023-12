Australia, arriva ciclone Jasper: inondate le regioni del nordest

Il ciclone tropicale Jasper ha colpito il nordest dell'Australia, dove piogge eccezionali hanno provocato ampie inondazioni.

La piena ha travolto la città di Cairns, importante centro turistico da dove partono le imbarcazioni per la Grande Barriera Corallina, e l'aeroporto è stato chiuso. Il premier del Queensland, Steven Miles, ha dichiarato "una grave emergenza meteo", con la previsione che i livelli delle acque possano superare il record storico del 1977 e con "significative preoccupazioni" per molte remote comunità, in gran parte aborigene, rimaste isolate nel nord dello Stato.