Austin: "Dialogo Usa-Cina essenziale per evitare conflitti"

Il dialogo tra Usa e Cina è "essenziale e d'aiuto per evitare calcoli errati che potrebbero portare a un conflitto".

Lo ha detto il capo del Pentagono Lloyd Austin, intervenendo allo Shanghi-La Dialogue di Singapore dopo che Pechino ha rifiutato un incontro formale tra lui e la controparte cinese Li Shangfu. "Il momento giusto per parlare è adesso e una cordiale stretta di mano a cena non può sostituire l'impegno in tal senso", ha aggiunto Austin in merito al breve incontro con Li alla cena di apertura del vertice.