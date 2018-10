Auschwitz, scattano selfie col braccio teso: tre studentesse a rischio carcere

Fino a tre anni di carcereIn Polonia non c’è una legge specifica che vieta l’apologia del nazismo o del fascismo. In ogni caso chi si è sentito offeso dal gesto delle tre ragazze ha chiesto che venga applicata la normativa che punisce chi diffonde sentimenti di odio, per cui è prevista una pena fino a tre anni di carcere. Non è la prima volta che accadono episodi del genere. Nel 2017 un gruppo di studenti svedesi venne multato per alcuni commenti inappropriati durante la visita al museo, mentre un ragazzo israeliano si abbassò i pantaloni nel campo di Majdanek, nelle zone di Varsavia: venne multato per 250 euro.